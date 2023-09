Kosovo: Borrell, necessarie nuove elezioni nei comuni a maggioranza serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è stato alcun progresso per la riduzione delle tensioni nel nord del Kosovo, dove sono necessarie nuove elezioni nei comuni a maggioranza serba. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa al termine dell'incontro di alto livello fra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. "Devo dire che non sono stati compiuti progressi sulla riduzione delle tensioni nel nord del Kosovo. Ricordo che i 27 Stati membri dell'Unione europea, tutti insieme, hanno chiesto senza mezzi termini passi concreti per risolvere l'attuale crisi", ha detto Borrell. "Il Kosovo ha corretto alcuni errori, che abbiamo riconosciuto, ma non è riuscito a soddisfare la richiesta di una completa distensione. Oggi, ancora una volta, ha aggiunto l’Alto rappresentante, “esortiamo entrambe le parti a intraprendere azioni immediate per smorzare la situazione, evitare ulteriori destabilizzazioni e consentire lo svolgimento immediato di nuove elezioni locali anticipate" nelle quattro municipalità a maggioranza serbo-kosovara. (segue) (Beb)