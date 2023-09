Serbia-Kosovo: Petkovic, per prima volta Ue ha detto che Kurti è responsabile di fallimento dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha affermato per la prima volta che il responsabile del fallimento del dialogo Belgrado-Pristina a Bruxelles è stato il premier kosovaro Albin Kurti. Lo ha dichiarato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, secondo cui anche se i colloqui a Bruxelles di ieri sono falliti, "Belgrado può almeno essere un po' soddisfatta, perché nei rapporti dopo l'incontro è stato scritto che non ha alcuna colpa e ha mostrato costruttività". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". Petkovic ha aggiunto che l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue Josep Borrell ha dichiarato inoltre chiaramente che Kurti non è pronto a formare l'Associazione dei comuni serbi (Zso). "Belgrado è una parte orientata al compromesso. L'Ue ha sempre sostenuto che entrambe le parti devono muoversi e ora per la prima volta ha affermato che Kurti è colui che ha causato il fallimento del dialogo", ha sottolineato il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo. (Seb)