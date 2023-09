Usa: Netanyahu incontra Musk in California e gli chiede di condannare antisemitismo su X

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto a Elon Musk di condannare ogni forma di antisemitismo, e di trovare il modo di prevenire contenuti di questo tipo sulla piattaforma X. Durante un incontro allo stabilimento di Tesla a Fremont, in California, il premier ha detto di sperare “che, nel quadro del Primo Emendamento, si possa trovare il modo non solo di fermare l’antisemitismo, ma anche tutto l’odio proveniente dalle persone che promuovono questa ideologia: vi chiedo di trovare un giusto equilibrio”. Il miliardario, durante il colloquio trasmesso in diretta, ha condannato le forme di antisemitismo, pur tentando di spostare la conversazione sul tema della libertà di espressione. “Sono contrario a qualsiasi cosa porti ad odio e conflitti, mentre sono favorevole alla civiltà”, ha detto il fondatore di Tesla. (Was)