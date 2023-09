Germania: ministro Difesa Pistorius, altri aiuti militari a Ucraina da 400 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La Germania fornirà ulteriori aiuti militari all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, per un un valore totale di “400 milioni di euro”. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. In particolare, l'ex repubblica sovietica riceverà “altre munizioni” dalla Germania, perché è ciò di cui ha “urgentemente bisogno nella sua lotta per la difesa contro la brutale guerra di aggressione” che le è stata mossa dalla Russia. Come osservato da Pistorius, si tratta di “proiettili esplosivi, da mortaio, anti-mina”. Inoltre, all'Ucraina la Germania fornirà “mezzi corazzati e sistemi per lo sminamento”, nonché vestiario e generatori sia di elettricità sia di calore” in vista dell'inverno. Il ministro della Difesa tedesco ha, infine, sottolineato che la Germania è “al secondo posto su scala globale nel sostegno militare all'Ucraina”, dopo gli Stati Uniti. (Geb)