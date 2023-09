Caivano: Mantovano firma dpcm, Ciciliano commissario straordinario contro degrado e disagio giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato il dpcm di nomina del dottor Fabio Ciciliano a commissario straordinario di governo per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile nel territorio del comune di Caivano. Lo rende noto la presidenza di palazzo Chigi. Come previsto dal decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, il commissario avrà il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi per la riqualificazione, la ricostruzione sociale e la rinascita del territorio. Giovedì 21 settembre il sottosegretario Mantovano si recherà, insieme al commissario Ciciliano, a Caivano. In programma, tra le altre cose, un punto operativo sullo stato di avanzamento delle iniziative di riqualificazione. (Com)