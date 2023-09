Germania: ministro Difesa Pistorius, non è prevista adesione a coalizione caccia per Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione della Germania alla coalizione internazionale per la fornitura di caccia di fabbricazione occidentale all'Ucraina “al momento non è prevista”, neanche con l'addestramento dei piloti del Paese aggredito dalla Russia. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Bild”. L'esponente del governo federale ha evidenziato che la Germania concentra gli aiuti militari all'ex repubblica sovietica sulla fornitura di “artiglieria, difesa aerea, mezzi corazzati da combattimento e capacità del genio”. In questo autunno, si aggiungeranno all'elenco “gli approvvigionamenti, ossia abbigliamento e generatori di calore”. Come evidenziato da Pistorius, la Germania sostiene l'Ucraina con aiuti militari “in ciò in cui siamo bravi” e in ciò di cui il Paese aggredito dalla Russia “ha più bisogno. Nella coalizione per la fornitura di caccia all'Ucraina, ha infine osservato il ministro della Difesa tedesco, “altri partner mostrano i loro punti di forza e va bene così”. (Geb)