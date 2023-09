© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- "Trasporti e Turismo, una strategia comune per lo sviluppo del Paese": questo il titolo della tavola rotonda promossa da Fisascat Cisl e Fit Cisl. L'evento si propone di approfondire l'inscindibile binomio trasporti-turismo, due asset strategici per una lungimirante strategia di sviluppo del Paese.Roma, hotel Quirinale (ore 10)- Conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Romadiffusa, festival di arte, musica, cultura, per raccontare e scoprire l'Ansa barocca di Roma. Intervengono: Lorenzo Marinone, delegato del sindaco alle Politiche giovanili, Giulia Silvia Ghia, assessora alla Cultura, allo Sport e alle Politiche giovanili del Municipio Roma I, Sara D'Agati e Maddalena Salerno, ideatrici e organizzatrici di Romadiffusa.Roma, Campidoglio, Sala del Carroccio (ore 10:30) (segue) (Rer)