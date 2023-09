© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- - Evento organizzato dal Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati dal titolo "Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia". Il programma si articolerà su una giornata intera di dibattiti che, con l'ausilio di panel dedicati, affronteranno le sfide attuali legate alla complessità normativa e ai processi burocratici. Durante la giornata, dopo i saluti introduttivi del Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati, interverranno, tra gli altri, Gianni Letta e Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, e Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità.Roma, Tempio di Vibia Sabina e Adriano (ore 17:30) (segue) (Rer)