Ucraina: presidenza spagnola, preoccupazioni per export agroalimentare Kiev non dovrebbero portare a decisioni unilaterali

- Le preoccupazioni dei cinque Stati membri confinanti con l'Ucraina (Polonia, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria), non dovrebbe portare a prendere decisioni e contromisure unilaterali senza il consenso degli altri Stati membri. A dirlo Luis Planas Puchades, ministro dell'Agricoltura spagnolo, nel corso della conferenza conclusiva del Consiglio Agricoltura e pesca di Bruxelles, dopo gli annunci fatti da Ungheria, Polonia e Slovacchia, di rinnovare le misure restrittive verso l'export agroalimentare ucraino. "La Commissione europea ci ha informato della decisione presa venerdì scorso 15 settembre di non estendere le restrizioni alle esportazioni ucraine" agroalimentari e "delle misure che l'Ucraina attuerà per evitare perturbazioni dei mercati nei Paesi confinanti", ha detto. "Chiaramente, la solidarietà con l'Ucraina e le relazioni commerciali con l'Ucraina continuano ad essere motivo di preoccupazione per tutte le delegazioni e, in particolare, per i 5 Paesi membri più vicini all'Ucraina. Tuttavia, secondo la presidenza, questa situazione non dovrebbe indurre gli Stati membri a prendere decisioni unilaterali senza il consenso di tutti", ha aggiunto. "La maggior parte degli Stati membri ha difeso la necessità di preservare la nostra unità dal punto di vista politico, ma anche nella difesa giuridica del mercato unico all'interno dell'Unione europea", ha concluso. (Beb)