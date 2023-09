Migranti: Le Pen (Rn), affermazione von del Leyen viola volontà popoli nazioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in totale disaccordo" con l'affermazione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen quando dice che deve essere l'Europa a decidere chi entra in Ue. Lo ha detto Marine Le Pen, leader del Rasseblement national in Francia, a "Cinque minuti" su Rai1. Però, "non mi stupisce affatto, ormai da tre anni continua a dire che il Patto sulla migrazione trasferirà le prerogative delle nazioni verso l'Unione europea. Oggi la signora von der Leyen conferma che la Commissione intende decidere chi entra nei nostri Paesi, chi ci resta e a quali condizioni. Credo sia una totale violazione della volontà dei popoli delle nazioni europee", ha spiegato. (Rin)