Migranti: Salvini, singoli Paesi Ue devono proteggere loro confini con ogni mezzo

23 luglio 2021

- Nell'ambito dell'arrivo di migranti irregolari i singoli Paesi europei "devono essere in grado di proteggere i loro confini, la sicurezza dei loro cittadini con ogni mezzo necessario". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a "Cinque minuti" su Rai1. "Ne abbiamo parlato oggi in Consiglio dei ministri: espulsioni, affondamento di barchini e barconi vuoti per sottrarli ai trafficanti e tutti i mezzi necessari per evitare nuove partenze", ha aggiunto. (Rin)