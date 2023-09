© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, incontrerà l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, in un incontro bilaterale a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Lo riferisce a "Nova", l'ufficio stampa della presidenza della Repubblica. L'incontro è stato fissato per il pomeriggio di mercoledì, al termine del bilaterale tra Lula e il presidente statunitense, Joe Biden.(Brb)