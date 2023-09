Europee: Le Pen (Rn), su futuro Ue troveremo accordo con Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io mi batto contro l'imposizione di un modello. Io ho il mio modello, noi non cerchiamo dei cloni, ma degli Stati. Per quanto riguarda l'avvenire dell'Europa penso che troveremo un accordo con Giorgia Meloni". Lo ha detto Marine Le Pen, leader del Rasseblement national in Francia, a "Cinque minuti" su Rai1. "Se vogliamo più immigrazione la risposta è no. Penso che la volontà dei popoli debba essere rispettata. Su tutto questo siamo d'accordo. Vuole che i Paesi conservino delle frontiere? La risposta è sì. Sono molti gli elementi di accordo", ha spiegato. "Certo ci sono anche dei disaccordi ma avremo sempre dei disaccordi con qualcuno, a parte con Matteo (Salvini, ndr), naturalmente", ha chiarito Le Pen. "Noi cerchiamo alleati. Ogni Paese in Europa ha il diritto di mantenere la propria diplomazia, ma questo non crea nessuna difficoltà secondo me", ha concluso. (Rin)