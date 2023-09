Onu: Tajani incontra omologhi del Corno d’Africa a New York, focus su investimenti e stabilità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato oggi ad una riunione con gli omologhi di Eritrea, Etiopia e Somalia, rispettivamente Osman Saleh, Demeke Mekonnen e Abshir Omar Jama, a margine della settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, a New York. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Il vicepremier ha rimarcato il ruolo strategico della partnership tra Italia e Paesi del Corno d’Africa, legati da profondi vincoli storici e culturali, e ha illustrato le prospettive di cooperazione regionale, sia in chiave economica, sia, soprattutto, in chiave di stabilizzazione regionale. La stabilità regionale, insieme agli investimenti e alla creazione di occupazione, è infatti condizione irrinunciabile per la riduzione dei flussi migratori verso l’Italia e verso l’Europa. “Il nostro governo è fortemente impegnato a sostenere misure concrete per la crescita e lo sviluppo del Mediterraneo allargato e dell’Africa e affrontare così le cause profonde dei flussi irregolari, controllati da trafficanti di esseri umani senza scrupoli”, ha osservato Tajani nel corso del colloquio. (segue) (Was)