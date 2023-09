Onu: Tajani incontra omologhi del Corno d’Africa a New York, focus su investimenti e stabilità regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un impegno che l'Italia ha ribadito lo scorso luglio in occasione della Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, organizzata alla Farnesina su iniziativa del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, insieme ai leader degli Stati della sponda Sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati Ue di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa. Il vicepremier ha espresso il grande interesse dell’Italia al rafforzamento della cooperazione economica con i tre Paesi, in virtù della loro rilevanza strategica della regione. Nel periodo 2020-2022, il nostro interscambio con l’area ha superato stabilmente i 300 milioni di euro, mentre i dati relativi al primo semestre del 2023 testimoniano una crescita del 23 per cento rispetto all’anno precedente. (segue) (Was)