Onu: Tajani incontra omologhi del Corno d’Africa a New York, focus su investimenti e stabilità regionale (3)

- Al fine di mantenere carattere prioritario al coordinamento tra Italia, Eritrea, Etiopia e Somalia, il vicepremier ha proposto di tenere riunioni a cadenza annuale in formato quadrilaterale. L’avvio di un meccanismo di consultazioni permanente consentirà di moltiplicare le opportunità di crescita e investimento, anche con riguardo ai settori dell’educazione e della formazione e del contrasto ai flussi migratori irregolari. Il vicepremier ha infine sottolineato la forte attenzione che, nel 2024, la presidenza italiana del G7 riserverà al continente africano e, in particolare, al Corno d’Africa. In un contesto di grande sintonia e collaborazione, Tajani ha consegnato ai tre colleghi africani gli inviti rivolti al presidente eritreo Afewerki, al presidente somalo Hassan Sheikh e al premier etiope Abiy a partecipare al prossimo vertice Italia-Africa del 5-6 novembre a Roma. Tale appuntamento consentirà di rafforzare i partenariati paritari e solidali con i Paesi africani sulla base del “Piano Mattei”, che sarà presentato durante il vertice. (Was)