Libia: Usa annunciano nuovi aiuti umanitari per 11 milioni di dollari

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari alla Libia, dopo le alluvioni che hanno colpito il Paese, dal valore di 11 milioni di dollari. Le risorse, ha spiegato in una nota, saranno inviate alle organizzazioni locali e internazionali che stanno coordinando la risposta all’emergenza. “Il dipartimento di Stato e l’Agenzia per lo sviluppo internazionale aiuteranno a gestire la distribuzione di questi aiuti a chi ne ha realmente bisogno”, ha detto, aggiungendo che le forniture includono acqua potabile, generi alimentari, medicinali e strutture per l’accoglienza degli sfollati. “Gli Stati Uniti continueranno a sostenere il popolo libico in questo momento difficile”, ha concluso. (Was)