Ue: commissario Wojciechowski, misure restrittive su export cereali ucraini non hanno avuto impatto negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure restrittive applicate dai cinque Stati confinanti con l'Ucraina (Polonia, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria), non hanno avuto un impatto negativo sulle esportazioni agroalimentari ucraine. A dirlo il commissario europeo all'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Agricoltura e pesca di Bruxelles. L'Ucraina ha esportato più cereali nei mesi in cui era in corso il divieto rispetto al periodo in cui non esisteva, ha detto. "Negli ultimi tre mesi, l'esportazione via terra è stata di 3,2 milioni di tonnellate al mese, nonostante il divieto imposto nei cinque Stati membri frontalieri", ha detto. Nello stesso periodo dell'anno precedente, ha aggiunto Wojciechowski, le esportazioni sono state pari a 7,3 milioni di tonnellate. Il commissario europeo si è detto sorpreso dalla reazione dell'Ucraina stessa, che era negativa al rinnovo del divieto. Concentrare gli sforzi sul transito dalle corsie di solidarietà, secondo il commissario europeo, ha aiutato a rimuovere le anomalie che si erano create, aiutando il trasporto. (segue) (Beb)