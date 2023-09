Ue: commissario Wojciechowski, misure restrittive su export cereali ucraini non hanno avuto impatto negativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adesso, vedremo cosa proporrà l'Ucraina e quale sarà l'impatto sulle esportazioni della mancanza del divieto". Naturalmente, ha poi aggiunto, "durante l'autunno si esportano più cereali perché è il periodo post raccolto". Sono circa 4 milioni di tonnellate al mese i cereali che l'Ucraina dovrà esportare nel periodo post raccolto, ha poi commentato il commissario Wojciechowski. "Per farlo, dovremmo incrementare le rotte, come per esempio i porti dei Paesi baltici o i porti polacchi", ma questo, ha poi concluso, significa costi maggiori da sostenere. "Per questo, ho proposto la possibilità di finanziare i costi aggiuntivi dei prezzi delle merci per mantenere la redditività del trasporto, finché non sarà di nuovo aperta la rotta del Mar Nero o finché, incrociando le dita, l'Ucraina non vincerà la guerra". (Beb)