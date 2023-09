Spagna: ambasciatore Buccino Grimaldi incontra sindaco di Madrid Martinez-Almeida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha incontrato oggi il sindaco della capitale spagnola, Jose Luis Martinez-Almeida. Lo rende noto un comunicato stampa della rappresentanza diplomatica italiana a Madrid. La riunione "molto cordiale" ha consentito un'ampia panoramica sulla cooperazione tra la città di Madrid e l'ambasciata in svariati settori, da quello economico a quello scientifico, da quello sportivo a quello culturale, inclusa la dimensione eno-gastronomica. Reciproca soddisfazione è stata espressa dall'ambasciatore Buccino e dal sindaco Almeida per il grande successo di pubblico riscosso da eventi che hanno di recente visto l'Italia in prima fila a Madrid. Tra questi: il concerto "100 Cellos" diretto dal noto violoncellista italiano, Giovanni Sollima, che ha chiuso l'edizione 2023 "Veranos de la Villa", l'annuale programma culturale estivo del comune; "El Precioso Camino de Dante", la mostra di gioielli ispirati alla Divina Commedia ed organizzata nella splendida cornice della "Sala de Bovedas" del municipio di Madrid, in Plaza Mayor, che è stata visitata da oltre quindicimila persone; il programma del comune "Navidad en Madrid", che ha visto l'Italia ospite d'onore nel 2022. (segue) (Com)