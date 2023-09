Spagna: ambasciatore Buccino Grimaldi incontra sindaco di Madrid Martinez-Almeida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha inoltre ricordato i progetti e le attività nell'ambito del design, in cui l'ambasciata collabora con università e centri di design madrileni, nonché con il Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (Coam), il Madrid Design Festival e Casa Decor. Trattasi, ha evidenziato Buccino, di attività distribuite su diversi mesi, tra cui quelle legate alla Giornata del design italiano. Anche lo sport, dimensione “sempre più importante della diplomazia italiana”, è stato al centro dell'azione dell'ambasciata nella capitale spagnola, attraverso le iniziative legate alla scherma, in occasione degli ultimi Mondiali di Madrid, e al golf, con la Ryder Cup, alla cui presentazione a Madrid ha partecipato lo stesso sindaco Almeida. L'incontro è stato inoltre l'occasione per discutere dei prossimi grandi eventi organizzati dall'ambasciata. Spiccano al riguardo la Settimana della cucina italiana nel mondo 2023, quest'anno organizzata dal 13 al 19 novembre e durante la quale l'ambasciata coniugherà la dimensione gastronomico-culturale della cucina italiana con quella sportiva e sociale, con iniziative anche a beneficio di categorie svantaggiate in ospedali e mense sociali, e la prossima Festa della Repubblica, che anche nel 2024 – come successo con la città di Genova nel 2023 – vedrà protagonista a Madrid una città o una regione italiana. (Com)