Agricoltura: assessore Lazio, legge sull'eno-oleoturismo ha iniziato iter per approvazione in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio in commissione Agricoltura ho illustrato la legge sull'eno-oleoturismo che ha iniziato così ufficialmente il suo iter verso l'approvazione definitiva in Consiglio regionale dopo il suo passaggio in Giunta. Lo dichiara l'assessore al Bilancio, alle Politiche agricole, alla Caccia e alla Pesca, Giancarlo Righini. "Si tratta di una proposta di legge, composta da 19 articoli, che ha duplici obiettivi: in primis quello di far conoscere e indirizzare i visitatori verso mete alternative o complementari alla Capitale. Recenti studi, infatti, hanno evidenziato le straordinarie potenzialità del turismo legato all'enogastronomia e soprattutto la voglia sempre più crescente da parte dei turisti di voler conoscere e scoprire i luoghi e le aziende dove si producono le eccellenze made in Lazio", prosegue l'assessore Righini. (segue) (Com)