Agricoltura: assessore Lazio, legge sull'eno-oleoturismo ha iniziato iter per approvazione in Aula (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A tal fine un altro punto cardine della suddetta legge è la formazione degli operatori del settore che, a nostro avviso, debbono acquisire una profonda conoscenza del territorio che rappresentano affinché l'offerta turistica sia estremamente esaustiva e competente. Siamo convinti, quindi, che grazie a questo provvedimento il settore agricolo potrà finalmente imboccare la strada del rafforzamento del suo ruolo all'interno dell'economia regionale, diventando uno straordinario volano di sviluppo e occupazione", aggiunge l'assessore Righini. "Un ringraziamento, infine, va ai componenti della commissione Agricoltura, a partire dalla presidente Valentina Paterna, che ancora una volta hanno dimostrato uno spirito unitario e collaborativo affinché la legge, dopo le dovute audizioni, possa approdare quanto prima in Aula per essere approvata ben prima della fine dell'anno", conclude l'assessore Righini. (Com)