Roma: assessore Urbanistica, importante visita commissione parlamentare, testimonia attenzione Stato

- Questa visita della delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, presieduta dall'Onorevole Alessandro Battilocchio, è importante e testimonia l'attenzione del Parlamento per questi territori. È quanto dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, che ha partecipato alla visita ufficiale della delegazione della Commissione parlamentare a Quarticciolo e Tor Bella Monaca. "Per questo però - aggiunge - chiediamo alla Commissione di impegnarsi e chiedere al Governo di confermare i fondi PNRR previsti per Tor Bella Monaca dove oggi abbiamo presentato il progetto di rigenerazione del comparto R5 che prevede: la riqualificazione degli appartamenti con il miglioramento dello spazio pubblico di via dell'Archeologia e delle corti che affacciano sull'agro romano, l'inserimento di nuovi servizi negli spazi di pertinenza che ospiteranno il Museo delle Periferie, una ludoteca e un Hub delle energie, e che saranno finanziati, appunto, grazie agli 80 milioni di euro dei Piani Urbani Integrati del Pnrr". (segue) (Com)