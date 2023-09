Roma: assessore Urbanistica, importante visita commissione parlamentare, testimonia attenzione Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sempre al Quarticciolo, stiamo lavorando alla riqualificazione della piscina comunale, attualmente abbandonata. A questo lavoro di Roma Capitale deve però seguire un rinnovato impegno da parte di Ater per la riqualificazione dell'immenso patrimonio delle case popolari che versano ancora in uno stato troppo precario, portando avanti il progetto della precedente Amministrazione regionale che prevedeva la manutenzione di alcune palazzine. Siamo convinti, infatti, che insieme alla repressione delle sacche di illegalità, nei quartieri più fragili, quelli in cui il disagio e l'insoddisfazione prendono spesso il sopravvento finendo per esplodere in episodi di violenza e illegalità, vadano offerte alternative reali e concrete", conclude. (Com)