Onu: Tajani, Italia in prima fila per lo sviluppo sostenibile, Africa è la sfida più importante

- L'Italia è in prima fila per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile della comunità internazionale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo allo Sdg Summit 2023 organizzato a New York durante la settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “La sfida più importante, oggi, è rappresentata dall’Africa: instabilità politica ed economica, cambiamento climatico, insicurezza alimentare e problemi sanitari hanno determinato una crisi che interessa tutto il continente”, ha detto, aggiungendo che “la situazione è già esplosa”. (Was)