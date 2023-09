Municipio Roma VI: Celli, bene richiesta consiglio straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Condivido la richiesta del gruppo municipale del Partito Democratico di convocare un consiglio straordinario del Municipio VI sul tema della sicurezza. Il presidente Nicola Franco porta invece polemicamente l'attenzione sul luogo della seduta. Lo afferma in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "È infatti semplicemente nei poteri del presidente del Consiglio, in sede di capigruppo, - aggiunge - decidere sede e modalità di svolgimento. Sarebbe opportuno invece sollecitare affinché si faccia il prima possibile, perché dobbiamo dare ai cittadini risposte e certezze alle loro esigenze di vivibilità e tranquillità dopo gli ultimi fatti. Una battaglia che dovrebbe vederci uniti, più che soffermarsi su dettagli esclusivamente formali o sulla presenza o meno di consiglieri a operazioni spot. Ci dica Nicola Franco come intende invece intervenire per chiedere a Giorgia Meloni e al suo Governo di centrodestra di non tagliare i fondi per le periferie. Ci sono infatti 120 milioni del Pnrr per azioni di rigenerazione urbana e sociale. Tra questi importanti e strategici progetti proprio per Tor Bella Monaca. Ma che per incomprensibili volontà si rischia di perdere. È disponibile dunque il presidente del Municipio VI ad unirsi a noi in questa battaglia? Perdere questi finanziamenti significa bloccare un processo reale di rilancio e rinascita del territorio. E di questo la responsabilità sarà esclusivamente del Governo".(Com)