Migranti: Tajani a New York, il problema dei flussi dall’Africa è fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dei flussi migratori è fuori controllo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo allo Sdg Summit 2023 a New York, organizzato durante la settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “L’instabilità che sta interessando così tanti Paesi africani ha generato un flusso di migranti senza precedenti in arrivo dalle regioni del Sahel, dell’Africa occidentale e dell’Africa orientale”, ha detto, aggiungendo che queste sfide non possono essere risolte dai singoli Paesi. (Was)