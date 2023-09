Municipio Roma III: M5s, Consiglio straordinario per assenza amministrazione Gualtieri-Marchionne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estate sta finendo, ma l'attenzione capitolina sul quadrante di Prati Fiscali sembra terminata addirittura a fine 2022, quando i lavori finanziati dal Ministero delle Infrastrutture si sono conclusi. Lo dichiarano in una nota i capigruppo capitolini e municipali M5s, Linda Meleo e Dario Quattromani. "Da quel momento in poi, residenti, commercianti e tutti coloro che utilizzano l'importante arteria di via dei Prati Fiscali - aggiungono - si sono trovati a fronteggiare l'ordinaria assenza dell'Amministrazione Gualtieri-Marchionne che, da aprile ad oggi, passando per l'apertura di un'ampia voragine sulla strada dipartimentale che connette il III Municipio alla Tangenziale Est ed alla via Salaria in direzione Gra, ancora non hanno permesso ai danneggiati dagli allagamenti di ricevere i rimborsi promessi e dovuti da Acea". (segue) (Com)