Municipio Roma III: M5s, Consiglio straordinario per assenza amministrazione Gualtieri-Marchionne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Già il 21 aprile abbiamo chiesto al sindaco Gualtieri - proseguono - di attivarsi nei confronti di Acea per provvedere a quanto dichiarato e previsto. La voragine che si è aperta all'altezza del civico 242 di via dei Prati Fiscali - aggiunge la Consigliera Battisti, membro della Commissione Lavori Pubblici - comporterà non meno di 3 mesi di lavori, iniziati solo da qualche giorno e dei quali è stato fatto annuncio via social dal presidente Marchionne, mentre dal suo Assessore Pietrosante ancora aspettavamo documentazione ufficiale nella sede consiliare preposta. La nostra speranza - concludono i consiglieri M5s Meleo, Quattromani e Battisti - è che almeno domani in Aula la maggioranza abbia invitato al Consiglio Straordinario la delegata del Sindaco Gualtieri e/o Acea a relazionare in merito alle criticità del quadrante di Prati Fiscali, così da permettere ai cittadini di ricevere informazioni ufficiali e certe dai responsabili di tale grave situazione". (Com)