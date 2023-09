Incidente Frecce tricolori: La Russa, chiedere l'abolizione è sciacallaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiedere l'abolizione delle frecce è sciacallaggio. Lo ha detto il presidente del senato Ignazio La Russa rispondendo ai giornalisti sulla richiesta di abolire gli spettacoli delle Frecce Tricolori in seguito all'incidente di Caselle all'inaugurazione della mostra fotografica Through Her Eyes - Timeless Strength alle Gallerie d'Italia. "Non ci credo che ci sia uno sciacallaggio contro uno dei simboli della nostra identità nazionale", ha sottolineato, "siamo tutti molto addolorati, soprattutto per la bambina, ma anche per il dolore che ha provocato nel pilota, che mi dicono abbia fatto tutto il possibile per evitare le conseguenze negative". "Non oso credere - ha concluso La Russa - che ci possa essere qualcuno che tende di approfittare di una disgrazia come questa, di un incidente come questo per mettere in discussione una delle eccellenze italiane a cui va tutta la mia stima e la mia profonda vicinanza in un momento doloroso come questo". (Rem)