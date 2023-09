Africa: Tajani, serve un piano globale dell’Onu, potete contare sull’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo ha bisogno di un piano globale delle Nazioni Unite per risolvere la crisi dei migranti in arrivo dall’Africa, e la comunità internazionale può contare sull’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo allo Sdg Summit 2023 a New York, organizzato durante la settimana di alto livello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Serve un impegno maggiore da parte di tutti i nostri partner, e l’Onu deve essere il motore di questo sforzo”, ha detto, sottolineando la necessità di combattere con ogni mezzo possibile i trafficanti di esseri umani. (Was)