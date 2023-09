Trasporto aereo: Lega, bene norma per sblocco area cargo Malpensa, Salvini conferma attenzione a territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Come confermato oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in questi giorni si concretizzerà una norma ad hoc per sbloccare lo sviluppo dell'area cargo di Malpensa, tutelando i lavoratori senza trascurare l'ambiente. Una notizia importante, che riconosce quanto sia alta l'attenzione della Lega alla provincia di Varese". Lo affermano in una nota i parlamentari della Lega Stefano Candiani e Massimiliano Romeo. "Ora - proseguono - sarà determinante, a tutti i livelli e al di là delle appartenenze politiche, un gioco di squadra, sfruttando le opportunità offerte dal governo sul tema. Noi in Parlamento faremo la nostra parte per lo sviluppo di questo hub strategico per l'economia e l'occupazione, non solo per la Lombardia ma per tutto il Paese". (Com)