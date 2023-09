Pa: Zangrillo incontra responsabili risorse umane e formazione, nasce "comunità di pratica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione come leva per rafforzare le competenze tecnico-specialistiche e trasversali del personale pubblico, secondo la strategia delineata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nell’ottica di una sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Ruota intorno a questo tema l’incontro voluto dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo - il primo del genere, a cui ne seguiranno altri con cadenza regolare - con i responsabili delle risorse umane e della formazione delle amministrazioni centrali - tra cui presidenza del Consiglio dei ministri e ministeri, enti pubblici economici e previdenziali, enti di ricerca, autorità indipendenti -, che si è svolto questo pomeriggio nella sala Polifunzionale di palazzo Chigi. Un primo workshop, organizzato con il supporto del dipartimento della Funzione pubblica (Dfp), a cui seguirà un appuntamento analogo con i responsabili in materia degli enti territoriali, durante il quale sono state poste le basi per la creazione di una "comunità di pratica" intesa, tra le altre cose, come luogo di approfondimento dei fabbisogni formativi, delle priorità di intervento e delle azioni per un rafforzamento diffuso del capitale umano pubblico. Ma anche come strumento per la diffusione di buone pratiche e la condivisione delle soluzioni tecnico-organizzative per lo sviluppo delle competenze del personale, nonché per il confronto sulle più generali strategie di gestione delle risorse umane come reclutamento, formazione, gestione delle carriere, valutazione. (segue) (Com)