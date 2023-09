Pa: Zangrillo incontra responsabili risorse umane e formazione, nasce "comunità di pratica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro odierno si inserisce nel solco della strategia per l’innovazione amministrativa, organizzativa e digitale delle Pa delineata nell’apposita direttiva emanata dal ministro Zangrillo lo scorso marzo e contenente indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative affidate ai dirigenti. Il documento, con l’obiettivo di superare la tendenza che ha visto registrare fino al 2022 appena un giorno all’anno di formazione pro capite, prevede almeno tre giorni di formazione per ciascun dipendente legati allo sviluppo della carriera, nonché almeno il 30 per cento dei dipendenti formati sulle competenze digitali entro il 2023 per ciascuna Pa. In questo senso, anche per il conseguimento dei target del Pnrr che prevede il coinvolgimento di almeno 750 mila dipendenti nei percorsi formativi, nel corso dell’incontro di oggi sono stati illustrati i risultati raggiunti con la piattaforma Syllabus, il portale per la formazione dei dipendenti pubblici sui temi della transizione digitale, ecologica e amministrativa e sulle soft skills. (segue) (Com)