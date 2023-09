Pa: Zangrillo incontra responsabili risorse umane e formazione, nasce "comunità di pratica" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento, il ministro Zangrillo ha evidenziato che alla data del 13 settembre 2023 si sono registrate sulla piattaforma oltre 6.460 amministrazioni, più del 50 per cento del totale, e che alla stessa data i dipendenti pubblici abilitati sono più di mezzo milione (526.943), mentre quelli già registrati sono oltre 230mila. Nel complesso è stato quindi già raggiunto, ha sottolineato il Ministro, il target fissato dal Pnrr per il 30 giugno 2023 che prevedeva l’avvio delle attività formative per almeno 110 mila dipendenti pubblici. "Il mio auspicio è quello di andare ben oltre gli obiettivi Pnrr e coinvolgere tutti i 3,2 milioni di dipendenti pubblici. Per riuscirci, il coinvolgimento dei dirigenti è fondamentale. Il capitale umano è la chiave del successo di qualunque organizzazione e, in un’epoca in cui le competenze diventano in fretta obsolete, la formazione è un tema cruciale, una leva strategica per rafforzare il know-how della Pa, restare al passo con i tempi e assicurare così a cittadini e imprese servizi sempre efficaci ed efficienti", ha sottolineato il ministro Zangrillo. Durante il workshop, nel quale il direttore dell’Ufficio per l’innovazione amministrativa la formazione e lo sviluppo delle competenze del Dfp, Sauro Angeletti, ha illustrato gli interventi in corso e il loro stato dell’arte, è stato inoltre condiviso un kit dedicato alle attività di comunicazione per i referenti della formazione, con elementi grafici brandizzati e relativi manuali di utilizzo per stimolare la diffusione e la partecipazione ai corsi su Syllabus. (Com)