22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'evento "Chi è chi. Fashion community awards".Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza scala, 2 (ore 11)L'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra fotografica "Jimmy Nelson. Humanity", in programma nelle sale di Palazzo Reale dal 20 settembre 2023 al 21 gennaio 2024.Palazzo Reale, Sala conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 11:30)Inaugurazione dell'opera permanente "A Liliana", dedicata alla memoria del Censimento degli ebrei del 1938. Alla cerimonia partecipano l'assessora ai Servizi civici Gaia Romani e Alberto Belli Paci, figlio della senatrice a vita Liliana Segre.Cittadella degli Archivi, via Gregorovius, 15 (ore 12)L'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello è presente al "CNMI Fashion Hub Opening".Palazzo Giureconsulti, piazza dei Mercanti, 2 (ore 17)L'assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello partecipa all'edizione "Premio Maestri d'Eccellenza".Palazzo Reale, Sala delle Cariatidi (ore 19)REGIONEL'assessore alla Cultura, Francesca Caruso partecipa alla conferenza stampa di "MilanOltre Festival 2023"Teatro Elfo Puccini, corso Buenos Aires, 33 (ore 10)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso partecipa alla conferenza stampa "Milano Urban Dance Festival"Dancehauspiù, via Tertulliano 68/70 (ore 13)L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, è in provincia di Como per tre appuntamenti relativi al tour sui territori dedicato alle imprese. Alle 11:30 è a Como per visitare la Pasticceria Crisanti, mentre alle 14 è a Erba per una visita a Lariofiere, per poi concludere il tour a Lurago d'Erba per conoscere l'azienda Bonacina.L'assessore a Turismo, Moda, Marketing territoriale con delega a Grandi Eventi Barbara Mazzali e il sottosegretario a Sport e Giovani Lara Magoni sono presenti alla conferenza stampa di presentazione de "Il Lombardia".Palazzo Pirelli, Sala Belvedere Jannacci, 31° piano, via Filzi, 22 (ore 11:30)L’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, prende parte alla conferenza stampa di presentazione della Presolana Race.Sede associazioni di Rovetta/Infopoint Borghi Presolana, via Vittorio Veneto 3/D - Rovetta/BG (ore 14)L'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini partecipa all'evento "L'Amore, il rispetto, la cura". L'iniziativa è stata promossa da Medicinema Italia ETS, unica organizzazione nazionale riconosciuta per l'utilizzo del cinema e dell'arte a scopo di cura.Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (ore 15:30)L'assessore alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa all'inaugurazione della mostra "Drifting sides".Fondazione Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 17:30)VARIE"L'altra Milano. Per una Milano migliore”. Intervengono: Luca Stanzione, Segretario Generale CGIL Milano; Carlotta Simonetti, Scomodo; Laura Valetti; Fondazione Feltrinelli.Camera del Lavoro, Corso di Porta Vittoria, 43 (ore 11)“Sinfonie di pace: dialoghi su democrazia e diritti umani”, . Dopo il saluto iniziale di Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica, interverranno Letizia Moratti, presidente Associazione Genesi, e Damiano Palano, direttore di Polidemos. Il seminario, coordinato dalla giornalista Annachiara Sacchi, sarà arricchito dalla presenza di Maria Gaudenzi, Desk Officer Ukraine di Avsi, che illustrerà le iniziative di Avsi in diversi contesti internazionali (a partire dall’Ucraina), e di Francesco Marrella, consigliere politico, Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani, OSCE/ODIHR e alumnus Università Cattolica,Università cattolica, Sala Negri da Oleggio, Largo Gemelli, 1 (ore 17:30) (Rem)