Migranti: Schlein, superare ipocrisia regolamento Dublino, regolarità accessi è importante

- Le politiche migratorie hanno vissuto un dibattito polarizzato che non aiuta a trovare soluzioni pragmatiche e serie. È sicuramente una questione europea, bisogna “superare l’ipocrisia del regolamento di Dublino”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in occasione dell’Assemblea 2023 di Confindustria Trento. Schlein ha proposto una riforma della legge Bossi-Fini. “Avere persone irregolari pone basi per dumping sociale e salariale, quindi una concorrenza sleale. La regolarità degli accessi per noi è molto importante, senza dimenticare la cooperazione allo sviluppo con i Paesi africani”, ha aggiunto. (Rin)