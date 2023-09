Scuola: Frassinetti, deve essere il cuore pulsante della nostra nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi associo alle parole del presidente della Repubblica, Mattarella, e a quelle del ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara pronunciate oggi a Forlì per l'inaugurazione dell'anno scolastico", dichiara il sottosegretario all'Istruzione ed al Merito, Paola Frassinetti, oggi e domani a Saragozza, in Spagna, per la Riunione congiunta dei ministri della Gioventù, dell'Università e dell'Istruzione dell'Unione europea. "Desidero sottolineare l'importanza cruciale di rafforzare la nostra scuola. I giovani devono tornare a considerare l'istruzione non come un semplice obbligo da assolvere, ma come un passaggio fondamentale della loro vita. La scuola rappresenta uno dei periodi più significativi e formativi per un giovane e deve essere caratterizzato dal piacere dell'apprendimento. Tramandare il sapere è un privilegio nonché il compito principale dei nostri docenti. È nostro dovere - conclude - garantire che la scuola ridiventi un ascensore sociale e che il successo dipenda dal talento e dalle capacità e non dalle condizioni economiche. Facciamo della scuola il cuore pulsante della nostra nazione, riaffermando il suo ruolo fondamentale nella vita di ogni ragazzo e di ogni ragazza". (Rin)