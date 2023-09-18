سانطانكي تلتقي السفير الإيطالي في كوريا الجنوبية

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- التقت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانطانكي، اليوم الاثنين، مع السفيرة الإيطالية في سيول إميليا جاتو التي شكرتها على ترحيبها، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.وقالت الوزيرة "سألتقي بالقادة السياسيين والمؤسساتيين والتجاريين الرئيسيين لقطاع السياحة في البلاد، بهدف تعزيز التدفق السياحي في إيطاليا".وبدأت وزيرة السياحة الإيطالية اليوم زيارة إلى كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية في قطاع استراتيجي بالفعل للشراكة بين روما وسيول، على رأس وفد رفيع المستوى فيه الرئيس التنفيذي لوكالة السياحة الإيطالية إينيت إيفانا يلينيتك ورئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس، المستشار السياسي لوزير السياحة جيانلوكا كارامانا، بالإضافة إلى تمثيل مهم لقطاعات الفندقة والجوية والرحلات البحرية والنقل متعدد الوسائط.وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير إيطالي منذ نهاية الوباء، مما يدل على الأهمية التي تدركها إيطاليا في هذا القطاع كقوة دافعة للعلاقات المتبادلة والاستثمارات وتعزيزًا إضافيًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، اللذين سيحتفلان العام المقبل بمرور 140 عامًا على العلاقات الدبلوماسية الثنائية. (نوفا)