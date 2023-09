Milano: Capasa (Cnmi), per Fashion Week aspettative molto buone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Milano Fashion Week "le aspettative sono molto buone, abbiamo una grande affluenza da tutto il mondo". A dirlo Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), parlando con i giornalisti all'inaugurazione della mostra fotografica Through Her Eyes - Timeless Strength alle Gallerie d'Italia. L'affluenza "già si vede in città - continua - abbiamo questa volta moltissimi cinesi che erano gli unici a mancare nelle ultime fashion week, tantissima energia, tanti eventi". Milano "è forte è viva, in questo momento siamo molto bravi a raccontare la moda nel mondo, quindi bene per l’Italia e bene per tutta la nostra industria. Ricordiamo che la moda è la seconda industria del paese, che produce tantissimo", ha concluso. (Rem)