Roma: assemblea Usb ferrovie, serve commissione inchiesta per morti su lavoro

- In occasione dello sciopero del settore, indetto da Faisa e Cobas, gli autoferrotranvieri della Unione sindacale di base (Usb) chiedono che si apra una commissione di inchiesta parlamentare sui morti sul lavoro. Il riferimento è a quanto avvenuto a Brandizzo e l'assemblea del sindacato si è tenuta a Roma. "Stop omicidi sul lavoro": si legge in uno dei cartelloni esposti sulle pareti della sede romana del sindacato e che invita gli ospiti a firmare la legge di iniziativa popolare per fermare gli infortuni sui luoghi di lavoro. Un altro cartellone chiede l'istituzione di una legge che garantisca per i ferrovieri il salario minimo a 10 euro l'ora. Nella sede di via Giovanni Giolitti, dove l'Usb si è riunita, il comparto Attività ferroviarie ha indetto oggi un'assemblea nazionale. (segue) (Rer)