Roma: assemblea Usb ferrovie, serve commissione inchiesta per morti su lavoro (2)

- "Sono trascorsi venti giorni dalla strage di Brandizzo e gli operatori del settore ferroviario sono soggetti ad uno stravolgimento dell'orario lavorativo - ha detto Stefano Pennacchietti, esponente del sindacato e addetto alla manutenzione -. Dobbiamo lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette. Sono turni aciclici che ci creano enormi disagi a causa dei mancati riposi. La tragedia di Brandizzo non è stata una fatalità e neanche il verificarsi, da parte di un singolo lavoratore, della violazione di una normativa. La violazione va inserita nel contesto operativo della deregolamentazione delle procedure di sicurezza all'interno delle attività cantieristiche. Tutto questo è inoltre legato anche al meccanismo del sistema degli appalti. Stiamo chiedendo l'istituzione di commissioni d'inchiesta a livello parlamentare e a livello delle procure. Si deve fare chiarezza sul contesto operativo in cui questi sbagli rischiano di far accadere quello che è già successo a Brandizzo", ha concluso. (Rer)