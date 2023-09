Roma: Milani (Fd'I), commissione parlamentare di inchiesta inizia suo percorso da Ostia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi abbiamo visitato i locali della Palestra della Legalità di Ostia dove ci è stato illustrato il programma sociale Talento & Tenacia – Crescere nella legalità, istituito nel 2016 dall'Azienda pubblica di servizi alla persona Asilo Savoia ed incentrato sull'utilizzo dello sport e sulla rigenerazione di beni confiscati alla criminalità quale strumento di inclusione sociale ed inserimento lavorativo. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Massimo Milani, capogruppo della Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato di sicurezza e sulle condizioni di degrado delle città e delle loro periferie. "Abbiamo avuto modo di conoscere la realtà della Palestra della legalità, gestita dall'Asp Asilo Savoia. Un bell'immobile, sottratto alla criminalità organizzata e gestito in modo esemplare, per offrire uno spazio di attività sportive, in alcuni casi anche gratuito, ai ragazzi di Ostia ponente e dell'idroscalo. Un esempio di come la collaborazione tra istituzioni può essere fruttuosa ed offrire spazi di aggregazione sociale alternativi, legali, contro chi invece vorrebbe il controllo di alcuni quartieri per garantirsi delle enclave dove svolgere le proprie attività criminali. Questo è solo l'inizio della missione della Commissione di inchiesta sulle periferie, che ha tra gli altri come obiettivo quello di conoscere le realtà ed i territori disagiati per poter fare una valutazione ed un monitoraggio dei contesti su cui concentrare il nostro operato", conclude Milani. (Com)