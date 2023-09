Usa-Golfo: Blinken e segretario Consiglio cooperazione discutono questioni regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha sottolineato la "convinzione che un Golfo e un Medio Oriente più integrati possano produrre risultati davvero trasformativi per la regione e per il mondo". Lo ha detto Blinken in un incontro con il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Jassim Muhammad al Budaiwi, a margine della 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Stiamo collaborando per scoraggiare le aggressioni e le attività destabilizzanti di Teheran, compresa la minaccia rappresentata dal suo programma nucleare", ha aggiunto il segretario di Stato. Da parte sua, Al Budaiwi ha espresso il suo "piacere di partecipare a questo importante incontro nell'ambito del partenariato strategico Ccg-Usa per alimentare lo sviluppo regionale e globale". Oltre alle sfide globali, "la nostra regione sta affrontando la minaccia della proliferazione nucleare, dei missili e le minacce alla sicurezza marittima e alla libertà di navigazione, oltre all'instabilità politica e ai conflitti interni in Yemen, Sudan, Siria, Libano, Afghanistan e altrove, come i recenti sviluppi in Iraq", ha detto il segretario del Ccg. "Il conflitto israelo-palestinese rimane irrisolto, con frequenti tensioni che minacciano la pace e la sicurezza e impediscono di raggiungere il suo pieno potenziale", ha aggiunto Al Budaiwi. (Was)