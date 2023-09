Onu: Tajani incontra omologhi del Corno d'Africa a New York - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato oggi gli omologhi di Etiopia, Eritrea e Somalia a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York. L'incontro è stato organizzato per discutere delle problematiche del Corno d'Africa a livello socio-economico e degli effetti sul dossier migratorio e delle possibili collaborazioni regionali. (Res)