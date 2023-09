Italia-Cina: Sioi ospita forum dedicato a prospettive di cooperazione "in un mondo che cambia” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello alla cooperazione nel quadro di “una frammentazione dei rapporti internazionali che punisce severamente i Paesi poveri e quelli in via di sviluppo” è arrivato anche da Paolo Guerrieri, docente presso la Scuola di Affari internazionali di Parigi (Sciences-Po) e la Business School dell’Università di San Diego, che ha riconosciuto nella Cina un attore di “grande importanza” e l’esigenza di rinnovare anche l’architettura delle istituzioni internazionali. La necessità di “soluzioni condivise” è importante anche nella risposta a problematiche globali come il cambiamento climatico, ha evidenziato inoltre Corrado Clini, già ministro dell’Ambiente, secondo il quale gli accordi raggiunti a livello globale sono ancora lontani dal raggiungere gli obiettivi prefissati. Al termine dell’evento è stato firmato un protocollo d’intesa tra la Sioi e l’Istituto di studi europei della Cass. Durante l’appuntamento odierno, è stato annunciato che la prossima edizione del forum sarà convocata in Cina nel 2024, allo scopo di raggiungere nuove intese e convergenze. (Res)