Scuola: Frassinetti, riforma Istruzione tecnica grande segnale a mondo imprese

- Con il provvedimento approvato oggi in Consiglio dei ministri "l'istruzione tecnico-professionale consentirà agli studenti di intraprendere indirizzi atti a far acquisire competenze sempre più qualificate e attrattive per le imprese. Questa riforma, seppur sperimentale, come anche dichiarato dal Ministro Valditara, rappresenta una grande opportunità per i nostri giovani, un segnale importante al mondo delle imprese e una sfida per la crescita del nostro Paese". Lo dichiara l'onorevole Paola Frassinetti, di Fratelli d'Italia, sottosegretario all'Istruzione ed al Merito. (Rin)