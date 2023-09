© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 24 persone sono morte nella mattinata di oggi in Perù, a seguito della caduta di un pullman interprovinciale in un burrone. Il mezzo, riportano i media locali, è uscito di strada rotolando per circa 150 metri nelle pareti scoscese del dirupo, prima di cadere nel vuoto. Secondo le prime informazioni, oltre ai morti si contano almeno altri 36 feriti. (Brb)