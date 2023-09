Paraguay-Giappone: firmato accordo per costruzione draghe in Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paraguay e Giappone hanno firmato un contratto per la costruzione di attrezzature per il dragaggio. Lo riferisce un comunicato del governo paraguaiano. La firma è stata effettuata nella città giapponese di Aioi tra l'Amministrazione nazionale della navigazione e dei porti paraguiana (Annp) e il cantiere navale giapponese Fuji Kaiji Kogyo Co. Ltd, "come risultato degli stretti legami di cooperazione tra Paraguay e Giappone", si legge nel documento. La costruzione sarà realizzata nell'ambito del progetto di cooperazione finanziaria non rimborsabile per l'acquisizione di attrezzature di dragaggio per il fiume Paraguay, una donazione a carico dell'Agenzia per la cooperazione internazionale del Giappone (Jica). Come risultato del progetto, il Paraguay è beneficiario di una cooperazione finanziaria non rimborsabile di circa 24 milioni di dollari, per la costruzione di attrezzature di dragaggio "come strumenti per ottimizzare la navigabilità dei fiumi del Paraguay e contribuire così allo sviluppo economico del Paese, il cui commercio estero dipende in gran parte dalla navigazione fluviale", ha spiegato il governo paraguaiano. (Abu)